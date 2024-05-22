وظائف متاحة للمصريين في 4 دول عربية وأوروبية.. مميزات ورواتب ضخمة

توفر العديد من الدول حول العالم فرص عمل للمصريين برواتب مجزية، تشمل مجموعة متنوعة من المجالات، وتوفر تأشيرات سهلة لسد النقص في العمالة الذي تواجهه تلك البلدان، ويمكن للأفراد الاستفادة من هذه الفرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق نجاح مهني في بيئة عمل دولية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في 4 دول عربية عربية وأووربية، وتأتي كالتالي:-

ما هي الوظائف التى تحتاجها اليونان؟

وزارة الهجرة اليونانية تعلن عن استقدام عمال مصريين للعمل في وظائف «زراعية مؤقتة» في أثينا خلال فصل الصيف، بموجب اتفاق بين البلدين لتعزيز القوى العاملة وتغطية نقص العمالة.

وبحسب اتفاقية تم توقيعها مع مصر في عام 2022، تستقبل اليونان عمالة مصرية للعمل في قطاع الزراعة تشمل 5 آلاف عامل، ووفقًا لإعلان وزارة الهجرة المصرية، من المقرر توظيف عمال زراعيين مصريين في أثينا، اليونان، براتب شهري يبلغ 1140 يورو، وهو ما يعادل تقريبًا 60 ألف جنيه.

ما هي الوظائف التي تحتاجها كندا؟

تسعى الحكومة الكندية إلى جذب العمال المهرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، وقد اتخذت البلاد قرارًا بفتح أبوابها لاستقبال العمالة بتأشيرة مجانية، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع «canada.ca».

والوظائف التى توفرها الحكومة الكندية للعمل فيها هي برامج «الهجرة الريفية والشمالية»، وستمنح الحكومة دعم مالي لتغطية تكاليف السفر والإقامة لمدة تصل إلى عام واحد، وتوفير مساعدة في البحث عن سكن مناسب في كندا، ودعم في التسجيل في برامج تعليمية أو تدريبية، ومساعدة في التكيف والاستقرار في المجتمع الكندي.

يمكن للراغبين في التقديم لبرنامج الهجرة الريفية والشمالية في كندا الحصول على المعلومات الضرورية وتقديم طلباتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية، وذلك عن طريق الرابط التالي: من هنـــــــا.

ما هي الوظائف التى تحتاجها إيطاليا؟

في تطور جديد، قررت إيطاليا فتح أبوابها لسكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على «تأشيرة البدو الرقمية»، ما يسمح للعمال بالعيش والعمل في مدنها لفترة تصل إلى عام بعد الحصول على التأشيرة.

ووفقًا لتقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عمليات البحث عن «تأشيرة البدو الرقمية» لإيطاليا قد شهدت زيادة بنسبة 660% على محرك البحث «جوجل».

وإذا نجح المتقدمون في الحصول على التأشيرة، ستكون العمل عن بعد فسيكون بإمكانهم فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم واستخدام شبكة «الواي فاي».

وظائف العمل في السعودية الرواتب تصل 30 ألف ريال

صرحت وزارة العمل عن الموعد الأخير لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على فرص عمل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب الشهرية للوظائف المتاحة.

والحد الأدنى للرواتب الشهرية يبلغ 18 ألف ريال، بينما يصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال، ويتم تحديد ذلك وفقًا للتخصصات والخبرات المشار إليها في الوثائق والسيرة الذاتية لكل متقدم للوظيفة.

والظائف التى تحتاجها المملكة العربية السعودية وبالشروط التالية، تأتي كالتالي:-

1- طبيبة أمراض جلدية وتجميل.

2- طبيبة تقويم أسنان.

3- الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل.

4- ألا يزيد السن عن 47 سنة.

5- قبول العمل مع الجنسين.