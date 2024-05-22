وظائف جامعة المنصورة الجديدة 2024.. الشروط المطلوبة ورابط التقديم

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة «أكاديمية، إدارية، وفنية» عن طريق التعاقد السنوي بنظام الندب الكلي والجزئي، وفقًا للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة.

نوعية الوظائف المطلوبة بجامعة المنصورة الجديدة 2024

وحددت جامعة المنصورة الجديدة عن نوعية الوظائف المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس كالتالي «أساتذة - أساتذة مساعدين - مدرسين - أعضاء هيئة معاونة معيدين ومدرسين مساعدين»، إضافة إلى حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية، مثل «أخصائي نشاط رياضي - أخصائي إسكان جامعي - أخصائي شؤون خريجين - فني شبكات - فني معامل حاسب آلي - فني معمل إلكترونيات - مهندس كهرباء باور - مهندس اتصالات وتحكم - أمين معمل - فنيين (لحام، حداد، سباك، خراط، نجار، تشغيل معادن)»

رابط التقديم بوظائف جامعة المنصورة الجديدة 2024

وطالبت جامعة المنصورة الجديدة الية التقديم للراغبين في شغل الوظائف الأكاديمية، الإدارية، والفنية بتسجيل الدخول على رابط التقديم في الوظائف.

شروط وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الجديدة 2024

- أن يكون من العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجامعات الدولية أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو المراكز البحثية التابعة للدولة.

- أن يكون لديه الخبرات التي تؤهله لشغل الوظيفة.

- يمتلك خبرة موثقة في التعامل مع نظم الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي، وتسجيل الطلاب وغير ذلك.

- لديه خبرة موثقة في أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي.

- لديه خبرة موثقة في استخدام نظم ووسائل التدريس والتعلم الإلكترونية منها على سبيل المثال: السبورة الذكية، البريد الإلكتروني، مجموعات التميز، الاختبارات الإلكترونية القصيرة، المحاضرات المسجلة.

- يمتلك خبرة موثقة في التعامل مع نظم معلومات الطلاب SIS.

- لديه خبرة موثقة في العمل على نظم التقييم الإلكتروني المختلفة ومنها: نظم التصحيح الإلكتروني، الاختبارات الإلكترونية، بنوك الأسئلة الإلكترونية.

- بيان موثق بالمشاركة في تنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية والمحلية.

- إفادة بالانضمام لهيئات النشر المحلية والدولية.

- بيان بعدد الرسائل العلمية التي أشرف عليها المتقدم أو تولى تحكيمها.

- استيفاء معايير التقييم الخاصة بالوظيفة المعلن عنها والواردة بنموذج التقدم الإلكتروني.