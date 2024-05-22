نصائح للتخلص من الصداع في الموجة الحارة.. حتى لا تصاب بالإجهاد الحراري

الصداع مشكلة مزعجة يعاني منها كثيرون خلال درجات الحرارة المرتفعة، التي تتعرض لها البلاد، حيث قد يكون نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو نتيجة الإصابة بالاحتباس الحراري، ما يجعلهم غير قادرين على أداء الأعمال الخاصة بهم؛ لذا يحاول البعض السيطرة عليه وعلاجه بطرق مختلفة.

هناك طرق عديدة تساعد في التخلص من الصداع خلال درجات الحرارة المرتفعة ومنها اللجوء إلى أكياس الثلج التي يتم وضعها على الرقبة للتخفيف من حدة الصداع، أو يمكن استخدام منشفة مغموسة في ماء بارد مثلج يتم وضعها على مؤخرة الرأس لمدة 5 دقائق، ويتم تكرار هذا عدة مرات وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

يمكن تقليل حدة الصداع من خلال اتباع نظام غذائي صحي، فهو يسهم بشكل كبير في التقليل من الأعراض، وأحيانًا تكون كثرة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين سببًا في إصابة الشخص بالصداع النصفي، لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها خلال درجات الحرارة المرتفعة.

التخلص من الصداع

وجاءت من ضمن الطرق التي تساعد في التخلص من الصداع خلال درجات الحرارة المرتفعة، هى استخدام الكمادات الباردة على الجبهة، وأيضا تخفيف الضغط على فروة الرأس، فضلا على الضغط الخارجي البسيط في مكان الألم.

وعلى الجانب الآخر، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة لتجنب الإصابة بالصداع والإجهاد الحراري والتي جاءت منها الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة وأيضا شرب كمية كبيرة من السوائل وتجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرا.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالإجهاد الحراري والتي منها:

- الصداع

- التشنجات في القدمين واليدين

- الغثيان أو فقدان الشهية

-العطش الشديد

- فقدان الوعي

- الدوخة

- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد

- ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ 38 درجة

- سرعة النبض