4 فئات ممنوعة من تناول الجلوتين.. يسبب الصداع النصفي والأرق

في كل يوم نُدخل إلى أجسامنا العديد من العناصر الغذائية المختلفة، منها ما هو مفيد ومنها غير ذلك، ومن ضمن هذه العناصر الجلوتين الذي يعتبر بروتينا طبيعيا يتوافر في الحبوب مثل القمح والشعير، وبرغم فوائده العديدة، قد يكون ضاراً للجسم في بعض الحالات.

فئات ممنوعة من تناول الجلوتين

الجلوتين من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية للجسم، مثل تنشيط الدورة الدموية بما يقي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بحسب الدكتورة إيمان كامل خبيرة التغذية العلاجية التي أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أننا نتناول الجلوتين يومياً عن طريق الخبز ويمكن للإفراط في تناوله أن يسبب بعض المشاكل الصحية للفئات التالية:

1. من يعانون من الاضطرابات الهضمية

يمكن أن يؤثر عليهم تناول الجلوتين بالسلب نتيجة خلل في امتصاص المواد الغذائية، وهو ما يسبب اضطرابات في الأمعاء ينتج عنها انتفاخات بالمعدة.

2. المصابون ببعض الأمراض الجلدية

يؤثر الجلوتين على الجلد وبالنسبة لمن يعانون من الحساسية يمكن أن تظهر عليهم بعض الأعراض مثل الحكة والطفح الجلدي، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالتهاب الجلد الهربسي الذي تصاحب أعراضه البثور.

3. مرضى الجهاز العصبي

تتفاعل بعض المركبات الكيميائية الموجودة في الأدوية التي يتناولونها مع عنصر الجلوتين بما يسبب بعض الاضطرابات العصبية مثل نقص التركيز والصداع النصفي والأرق.

4. حساسية القمح

عند ظهور حكة غير طبيعية في الجلد مع ضيق تنفس وشعور بالدوار عقب تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، ينصح بعمل اختبار حساسية للتأكد من عدم وجود أجسام مضادة للعنصر الغذائي والتي تسمى بحساسية القمح وذلك تجنباً لتكرر حدوث الأعراض.

أطعمة تحتوي على الجلوتين

يتوافر الجلوتين في الأطعمة التالية وفقاً لموقع «Health line»:

1. الخبز.

2. الحلويات المصنوعة من دقيق القمح.

3. البطاطس.

4. المكرونة.

5. اللحوم المصنعة.

6. الشعير.