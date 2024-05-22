وظائف خالية برواتب وحوافز تصل لأكثر من 6 آلاف جنيه.. إليك رابط التقديم

أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص، رغبتها في تعيين مسؤولي مبيعات، للعمل لديها في أفرعها بمدينة نصر والموسكي، بشرط امتلاك خبرة متوسطة لا تقل عن 3 سنوات، مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 6500 جنيه، وفقا لموقع توظيف مصر.

شروط الوظيفة

يشترط للتقدم لهذه الوظائف، أن يتوفر عدد من الشروط وهي كالتالي:

- وجود خبرة متوسطة من 3 إلى 5 سنوات.

- اللغة الانجليزية: مستوى جيد.

- السن المطلوبة: 25 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

مميزات الوظيفة

يحصل الموظف على راتب أساسي يبدأ من 3500 وحتى 4500 جنيه.

يحصل على حوافز إضافية تبدأ من 1500 إلى ألفي جنيه.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم للوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــــــا، ثم الدخول على الوظيفة المناسبة، وقراءة الإعلان بشكل جيد، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» ثم إدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول على الموقع إن لم تكن مسجلا من قبل.