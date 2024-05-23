7 أطعمة تحافظ على رطوبة جسمك في موجة الحر.. تناولها بانتظام

مع ارتفاع درجة الحرارة، يشعر الإنسان بالإرهاق وعدم القدرة على أداء المهام والأنشطة اليومية بحيوية ونشاط، ما يستدعي ضرورة إضافة مجموعة من الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي، بما يساعد على ترطيب جسدك واعطائك الطاقة والانتعاش اللازمين خلال اليوم.

7 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم

وقدم موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص مجموعة من الأطعمة التي تساعدك على ترطيب جسدك، وهي:

البطيخ.. يصل الماء الموجود في فاكهة البطيخ إلى حوالي 92%، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم.

الخيار.. يحتوي الخيار على كمية عالية من الماء، كما أنهه من الخضروات الغنية بالألياف ما يساعد على ترطيب الجسم والوقاية الإمساك.

الكرفس.. يحتوي الكرفس على 90% من الماء كما يحتوي على عناصر غذائية هامة تساعد على منح جسدك الرطوبة والبرودة في فصل الصيف.

الشمام.. يحتوي الشمام على نسبة كبيرة من الماء الذي يخفض من حرارة الجسم، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يسهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة.

الزبادي.. من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والتي تدعم صحة الأمعاء أثناء موجة الحر.

التوت.. مصدر رائع للفيتامينات والمعادن، وهو من الفواكه الصيفية التي تساعدك على الاحتفاظ برطوبة جسدك.

البرتقال.. يحتوي علي نسبة عالية من الماء وفيتامين C، ما يجعله من أفضل الأطعمة المنعشة في الصيف.

أهمية شرب كميات وفيرة من الماء

ويؤكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علم الأغذية خلال حديثه لـ «الوطن»، أهمية شرب كميات وفيرة من الماء خلال شهور الصيف للحفاظ على رطوبة الجسم، مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة؛ التي تمد الجسم بالماء والفيتامينات والمعادن المفيدة.