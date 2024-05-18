طريقة عمل آيس كريم التوت بخطوات سهلة في البيت.. «زي المحلات»

مع إقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحب الكثيرون تناول المثلجات التي تعطي أجسادهم رطوبة وانتعاشا، على رأسها الآيس كريم، ولأن التوت من الفواكه الصيفية المفضلة للأطفال والكبار، نستعرض في التقرير التالي أسرع طريقة لتحضير آيس كريم التوت في المنزل وبمكونات اقتصادية.

يُمكن لربة المنزل تحضير آيس كريم التوت بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل آيس كريم التوت

المكونات:

6 أكواب من التوت سواء طازج أو مجمد.

¾ كوب من السكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

عصير ليمونة كبيرة.

طريقة تحضير آيس كريم التوت:

اغلى السكر مع الماء بضع دقائق.

ارفعي السكر من على النار واتركيه ليبرد تمامًا.

اخلطي التوت مع السكر وعصير الليمون في الخلاط، ثم قومي بتصفيتها للتخلص من أي بذور أو قشور.

ضعي الخليط في قوالب الآيس كريم، وادخليها الفريزر لمدة ليلة كاملة حتى تتجمد ويُقدم.

طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت

المكونات:

عبوة من الزبادي.

كوب من الكريمة المخفوقة.

عبوة من الحليب المكثف المحلى.

¼ من التوت الأحمر المجمد.

صوص التوت.

طريقة عمل آيس كريم زبادي توت: