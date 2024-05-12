طريقة عمل عصير التوت المثلج بكوب لبن واحد.. «غني بمضادات الأكسدة»

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، يقبل الكثيرون على تناول المشروبات الباردة والمثلجة لمنحهم شعورًا بالترطيب، ويُعدّ عصير التوت بشكل خاص من المشروبات المنعشة واللذيذة خلال فصل الصيف، إذ يُقدم فوائد صحية جمة، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا نوضح طريقة عمل عصير التوت المثلج على طريقة الشيف ساندرا مكاري.

طريقة عمل عصير التوت المثلج

وتوضح الشيف ساندرا مكاري عبر فضائية «CBC سفرة» طريقة عمل عصير التوت المثلج من خلال تحضير المكونات الآتية، واتباع بعض الخطوات البسيطة:

المكونات:

- كوب لبن.

- موزة مجمدة قطع.

- 1 كوب توت مجمد.

- ½ أفوكادو ناضج.

- 3 مكعبات ثلج.

- 1 ملعقة كبيرة بذور الشيا حسب الرغبة.

وتتمثل طريقة التحضير في ضرب المكونات في الخلاط جيدًا وتصب في الأكواب ويقدم مُثلجًا.

وتنصح «مكاري» باستخدام التوت الطازج للحصول على أفضل طعم وفائدة، ولضبط قوام العصير يمكنك إضافة المزيد من الماء لجعل العصير أرق، أو إضافة المزيد من التوت لجعله أكثر كثافة، كما يمكن إضافة نكهات أخرى إلى العصير، مثل عصير الليمون أو عصير البرتقال أو أوراق النعناع.

وتقول الشيف ساندرا مكاري إنّ التوت له عدة فوائد تتمثل في الآتي:

- غني بمضادات الأكسدة، إذ يُساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة.

- يعزز صحة القلب، ويعمل على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

- يحسن وظائف الدماغ، وبالتالي يقوي الذاكرة والتركيز.

- يقوي جهاز المناعة، و يُساعد في مكافحة العدوى والأمراض.

- يساعد في إنقاص الوزن، إذ يُعدّ مصدرًا غنيًا بالألياف التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

موهيتو التوت

كما يمكنك الاستفادة من التوت بأكثر من طريقة من خلال تحضير موهيتو التوت على طريقة الشيف عمرو إسماعيل، وتحضير المكونات الآتية:

- ليمون أرباع.

- نعناع فريش.

- توت أسود.

- مياه غازية بيضاء.

- ثلج.

وفي أكواب التقديم يوضع الليمون والتوت وتهرس قليلا، ثم تضاف المياه الغازية والثلج وأوراق النعناع، ويقدم مثلجًا.