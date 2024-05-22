وظائف خالية في البنك العربي الأفريقي 2024.. لا يشترط الخبرة

أعلن البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، وظائف خالية في فروع البنك المختلفة في مصر، للعمل بوظيفة «صراف نقدي»، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب، الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة للعمل في المجال المصرفي، لخريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات، ولمساعدتهم على الدخول في سوق العمل، والحصول على دخل شهري ثابت ومناسب لهم.

وأوضح البنك العربي الأفريقي التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف البنك العربي الأفريقي

- التعامل مع جميع مسؤوليات وظيفة الصراف.

- معالجة المعاملات الخاصة بالعملاء؛ ودعم خدمة العملاء في المبيعات من خلال تحويل العملاء ودعم مبيعات الفروع من خلال التواصل الاستباقي مع الصراف العالمي.

- التعامل مع جميع مسؤوليات وظيفة موظف العمليات عند تعيينه كمسؤول عمليات.

- خدمة معاملات العملاء المعقدة مثل التحويلات والشيكات ودعم خدمة العملاء في المبيعات من خلال التحويلات.

- إدارة الأرضيات والخدمة السريعة.

- التعامل مع جميع مسؤوليات وظائف مدير الطابق وموظف الخدمة السريعة عند تعيينه كمدير للطابق أو موظف خدمة سريعة.

- مقابلة العملاء والترحيب بهم وإرشادهم إلى الموظفين المناسبين؛ والمساعدة في المستندات المفقودة وضمان تجربة سلسة.

- تثقيف العملاء بوظائف وخدمات أجهزة الصراف الآلي والدعم من خلال الاشتراكات عبر الإنترنت باستخدام الحساب التجريبي.

- معالجة معاملات العملاء البسيطة في أقل من دقيقتين مثل طلب إصدار بطاقة الخصم وإيداع الشيكات وإصدار كشف الحساب والخطابات.

الشروط المطلوبة لوظائف البنك العربي الأفريقي

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الأعمال أو المجال ذي الصلة.

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة، ويمكن أن يكون لديه حتى 3 سنوات فقط في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

- أن يكون لديه مهارات التواصل الجيد.

- أن يكون لديه مهارات جيدة في حل المشكلات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك العربي الأفريقي الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.