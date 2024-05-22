الكويت تقترح تخصيص 10% من أرباح «الصندوق العربي للإنماء» لدعم فلسطين

اقترح وزير المالية الكويتي أنور المضيف، اليوم الأربعاء، تخصيص 10% من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

موافقة بالإجماع على الاقتراح

وأوضح الوزير أن الوفد الكويتي قدم هذا الاقتراح أثناء الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب في القاهرة من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين وسط إجماع بالموافقة على هذا الاقتراح مع الموافقة أيضا على تعيين مرشح دولة الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بموافقة المشاركين.

اقتراحات قدمها الوزير الكويتي

وقدم الوزير الكويتي ورقة في الاجتماع بخصوص مخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص، مع عقد ورشة رفيعة المستوى بعنوان «تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية» بتنظيم من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

اجتماعات مهمة بالقاهرة

وانطلقت الاجتماعات اليوم في القاهرة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومديري الهيئات المالية العربية.