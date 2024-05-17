كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية كاشفة للتاريخ وقراءة لمستقبل المنطقة

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، المتخصص في الشؤون الخارجية، إنَّ القمة العربية كبداية، كل ما ورد فيها من كلمات القادة والزعماء وكذلك البيان الختامي، جاء كاشفا لجميع الأحداث التي يعيشها الوطن العربي خلال الفترة الماضية، وتحديداً الأحداث التي يمر بها قطاع غزة، والمرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وكلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كاشفة للتاريخ والوضع الحالي وقراءة لمستقبل المنطقة.

فلسطين على رأس موضوعات القمة العربية

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه رغم أنَّ عدة ملفات تمت مناقشتها وكذلك مخرجات تم الإعلان عنها خلال البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت بالأمس في العاصمة البحرينية، المنامة، إلا أنَّ القضية الفلسطينية كانت على رأس الموضوعات والتوصيات كافة.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة بكل ما تحمله الكلمة من معاني للوضع الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، موضحا أبرز ما جاء فيها هو الكشف عن الخطر الذي يحيق بفلسطين والمماطلة الإسرائيلية وإرهاب الاحتلال تجاه شعب فلسطين سواء داخل القطاع أو الأراضي المحتلة بوجه عام، بجانب دعوته إلى السلام من أجل هذا الجيل والأجيال المقبلة، ولا بد من التوقف عند كلمته: «واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح وتحقيق الأمن ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب».