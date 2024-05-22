«تعليم كفر الشيخ» تكرم صاحبة فيديو «التهوية على الطالبات»: نموذج مشرف (فيديو)

«قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا .. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا».. أبيات شعر قالها الشاعر أحمد شوقي، وبعد مرور ما يقرب من 100 عام على هذه الأبيات، وقفت إحدي المُعلمات للطالبات لتواجه حرارة الجو بدلاً عنهم أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حتى أصبحت حديث الجميع.

في مدرسة فوه الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وقفت أماني المنجوجي، مُعلم اللغة العربية بالمدرسة، وهي تحمل بيدها قطعة من الورق وتقوم بالتهوية لطالبات الصف الثاني الثانوي أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للتخفيف قليلاً من ارتفاع درجات الحرارة.

أماني المنجوجي: «عملت كده بدافع الحب والإنسانية»

«ماكنتش أتخيل إنّ الموضوع ده هيبقى منتشر كده، أنا فعلاً عملت كده بدافع الحب والإنسانية، لأني بحب الطالبات اللي بدرس لهم وبعتبرهم بناتي، ولما لقيت الجو حر بدأت أهوي عليهم بورقة عشان يعرفوا يركزوا في الامتحان»، كلمات قالتها أماني المنجوجي، مُعلم اللغة العربية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة، لـ«الوطن».

عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة داخل لجان مدرسة فوه الثانوية المشتركة رصد إسلام أبو العز، مدير المدرسة، الموقف، وتأثر به كثيراً، وفقاً لـ«أماني» التي تقول: «لجان المدرسة فيها كاميرات مراقبة، ومدير المدرسة كان بيتابع كل لجنة واللي بيحصل فيها وقت الامتحان، وتصادف إنّه رصد الموقف ده، وبعد ما الامتحان خلص لقيته بيشكرني على اللي عملته وقالي إنّه اتأثر كتير من الموقف ده، ورفع مقطع الفيديو وأنا بهوي على الطالبات على صفحة المدرسة، ولقيت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وسعيدة إني عملت حاجة إيجابية، وده دورنا كمُعلمين».

ومن جانبه، أشاد إسلام أبو العز، مدير مدرسة فوه الثانوية المشتركة، بموقف المُعلمة، قائلاً: «نموذج مشرف لدور المُعلم كما يجب أن يكون مع أبنائنا الطلاب مُعلماً مربياً أباً وأماً.. تحية للنموذج المشرف الأستاذة أماني المنجوجي مُعلم اللغة العربية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة.. بفضل هذه النماذج المشرفة تسمو وتعلو فوه الثانوية المشتركة».

وكيل الوزارة: سأكرّم المُعلمة غداً بديوان عام المديرية

وحرص محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على التواصل مع المُعلمة، وقدم لها الشكر على موقفها الإنساني تجاه الطلاب، مؤكداً أنّ هذا التصرف الرائع كرم منها، في محاولة للتخفيف على الطالبات، رغم وجود مروحة داخل اللجنة، إلا أنها حاولت التهوية بشكل عفوى تُشكر عليه، مشيراً إلى أنّه سيقوم بتكريم المُعلمة غداً بديوان عام المديرية، تقديراً وعرفانا بموقفها النبيل.