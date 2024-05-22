نجل أقدم مُحفّظ قرآن في كفر الشيخ بعد وفاة والده: أجاز عددا كبيرا من الحفظة

خيَّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة الشيخ محمد السيد الشحات، وشهرته الشيخ مصطفى الشحات، أحد أقدم مُحفِّظي القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عُمر ناهز 93 عاماً، عقب صراع مع المرض، بعد خدمة كتاب الله لأكثر من 80 عاماً.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى دفتر عزاء

وتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لنعي الشيخ الراحل، ونشر العديد من رواد هذه المواقع صوراً وفيديوهات للراحل، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

وقال الشيخ إبراهيم محمد السيد الشحات، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، نجل الشيخ الراحل، إنّ والده الشيخ محمد السيد الشحات، توفي بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، لافتاً أنّ والده كان راضياً بقضاء الله وقدره، وصابراً على كل ما ألم به، كما كان حريصاً على تلاوة القرآن الكريم بشكل دائم، وأداء الصلوات الخمس حتى في أيامه الأخيرة.

نجل الراحل: والدي كان يحفظ القرآن الكريم بقراءته العشر

وأكد «الشحات»، لـ«الوطن»، أنّ والده مواليد عام 1931 في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ رحلته مع القرآن الكريم في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف شتا، وكان من الجيل الذي يلي جيل الشيخ أبو العينين شعيشع، واستمر في تحفيظ القرآن الكريم لأكثر من 80 عاماً من خلال عمله كمُقيم شعائر بوزارة الأوقاف أو من خلال الكُتّاب، وذاع صيته في مسقط رأسه بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمدن المجاورة حتى أنّه كان يأتيه بعض الحفظة من المحافظات البعيدة لقراءة القرآن عليه، وخرج من تحت يديه آلاف الحفظة من البنين والبنات، مشيراً إلى أنّ والده أنّه كان يحفظ القرآن الكريم بقراءته العشر، وأجاز عدد كبير من الحفظة.

وأوضح «الشحات»، أنّ والده الراحل كان مشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان يتمتع بحُب الكثيرين، ويتسم بالصدق وتواضع أهل القرآن، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة الشيخ محمد السيد الشحات

وفي سياق متصل، شيع المئات من أهالي مركز ومدينة بيلا جثمان الشيخ محمد السيد الشحات، أحد أقدم مُحفِّظي القرآن الكريم بكفر الشيخ، حيث تم أداء صلاة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد المرسي ببيلا، ووارى الثرى بمقابر الأسرة ببيلا، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع، وانهيار من أُسرة وتلاميذ الراحل.

ومن المقرر أنّ تتلقى أسرة الشيخ محمد السيد الشحات، العزاء أمام منزله بشارع عين شمس ببيلا عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء.