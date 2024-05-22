شاروخان يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

كشفت وكالة الأنباء الهندية IANS منذ قليل، عن آخر تطورات الحالة الصحية للممثل الهندي العالمي شاروخان، الذي تعرض في الساعات الماضية لأزمة صحية، نتج عنها دخوله المستشفى لإجراء إسعافات أولية بعد تعرضه لدرجة حرارة عالية من أشعة الشمس، التى تجاوزت 45 درجة مئوية.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان

أعلنت التقارير مغادرة شاروخان المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وخضوعه عدة ساعات تحت الملاحظة الطبية، والاستعانة بالمحاليل اللازمة، لعدم قدرته على تحمل الحرارة المرتفعة.

أسباب الأزمة الصحية لـ شاروخان

وكان شاروخان يشاهد فى الساعات الماضية يستمتع بمشاهدته لمباراة بـ الدوري الهندي الممتاز، ومتابعة فريقه المفٌضل، ولكنه استمر لوقت طويل مما أثر عليه سلبيًا وتعرض للاغماء داخل الملعب.