تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

أعلنت وكالة الأنباء الهندية IANS في الساعات الماضية، عن تعرض الممثل العالمي شاروخان لوعكة صحية مفاجئة، وجرى نقله إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أنه تعرض لضربة شمس، نتيجة تأثره بدرجة الحرارة المرتفعة التي تمر بها البلاد في الآونة الحالية، خاصة أنه تعرض لها فترة طويلة أثناء مشاهدته لمباراة بالدوري الهندي الممتاز.

تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان

كشفت تقارير هندية عن تفاصيل تعرض شاروخان لوعكة صحية، حيث تم الإغماء عليه داخل الملعب، وتم نقله إلى المستشفى وإسعافه بالمحاليل اللازمة لمقاومة الجفاف الذي تعرض له، وأن حالته الصحية بدأت في التحسن، ومن المقرر أن يغادر المستشفى في الساعات القلية المقبلة.

آخر أعمال شاروخان

كانت آخر أعمال شاروخان بطولة الفيلم الجديد Dunki، الذي انطلق عرضه في شهر ديسمبر الماضي، ضمن موسم أفلام الكريسماس.