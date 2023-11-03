رصد حالات سرقة خلال تجمهر الجمهور أمام منزل شاروخان للاحتفال بعيد ميلاده

كعادة كل عام يحتفل شاروخان مع جمهوره بعيد ميلاده، الذي يحل 2 نوفمبر من كل عام، وكعادة كل عام يطل من شرفة منزله كي يلوح لجماهيره التي تتوافد بالآلاف على منزله.

شاروخان يحتفل مع جمهوره بعيد ميلاده

ومثل كل عام، كان شاروخان يطل من شرفة منزله، واستمر توافد الجماهير حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم الجمعة، حتى طلب منهم شاروخان الانصراف بسبب تأخر الوقت.

ومع التزاحم الكبير، أعلنت الشركة الهندية أنها تلقت عددا من البلاغات التي تفيد بسرقة بعض الأشخاص الذين تجمهروا أمام منزل شاروخان، ووصلت البلاغات لـ17 شخصا من المعجبين المتجمهرين الشرطة عن تعرضهم لسرقة هواتفهم.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع عيد ميلاد شاروخان الــ58، وكان منهم كاترينا كايف التي شاركت صورة له عبر ستوري انستجرام، ووصفته بالظاهرة، ومتمنية له عيد ميلاد سعيد، وهنأت كارينا كابور شاروخان، وكتبت له عبر ستوري إنستقرام: «عيد ميلاد سعيد للملك».

كما كتب الموزع الهندي ديفي سري براساد عبر «X»: «استمر في الترفيه عنا دائمًا بسحرك والكاريزما والدفء والذكاء والمعرفة يا سيدي».

فيلم شاروخان الجديد

وينتظر شاروخان عرض فيلم Dunki، في الكريسماس المقبل، وكتب عبر إنستجرام: «قصة بسيطة وحقيقية الناس في محاولة لتحقيق أحلامهم ورغباتهم. من الصداقة والحب إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميع».