عاجل.. تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 22-5-2024، انخفاضاً في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، وهو العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في مصر، إذ يتابع المواطنون مستجدات أسعاره على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير وفق بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، 3160 جنيها دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بتراجع 5 جنيهات في الجرام الواحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بعد التراجع 3611 جنيها دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، بعد التراجع 2709 جنيهات دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، بعد التراجع 25280 جنيهاً دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.