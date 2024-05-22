عيار 21 يسجل نحو 3165 جنيها للشراء.. تعرف على سعر الذهب والدولار

تواصل أسعار الدولار والذهب، انخفاضها خلال التعاملات اليومية، إذ انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، إلى نحو 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء، وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3165 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع.

أسعار الذهب والدولار

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 46.72 جنيه للبيع، و46.58 جنيه للشراء، في البنك المركزي المصري.

- سجل نحو 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري.

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 46.70 جنيه للبيع و46.60 جنيه للشراء، في بنك مصر.

سعر الذهب في الصاغة

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3165 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع.

- بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2725 جنيها للبيع، و2712 جنيها للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1817 جنيها للبيع و1808 جنيهات للشراء.