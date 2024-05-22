بعد إعلان اعتزاله.. سر حذاء يرتديه توني كروس منذ 2009

في لقطة إنسانية، بطلها الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتزاله كرم القدم بنهاية الموسم الجاري، مقطع فيديو له وهو يغسل حذاءه الأبيض الذي لم يغيره منذ عام 2009، اعتقادا منه أنه يجلب له الحظ.

سر حذاء توني كروس

إنجازات عديدة حققها توني كروس بهذا الحذاء الذي يحمل اللونين الأبيض والأزرق ويظهر به في كل مباراة، حيث توج أثناء ارتدائه بعدة ألقاب تاريخية يأتي على رأسها كأس العالم 2014 رفقة منتخب ألمانيا، وأيضا توج مع ريال مدريد بعدة ألقاب تاريخية جعلته من أساطير اللعبة، كان منها دوري أبطال أوروبا 4 مرات نسخ 2016 و2017 و2018 و2022 وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

تفاعل عدد كبير من متابعي اللاعب الألماني مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله وهو يغسل الحذاء، حيث جاءت كالتالي: «في ناس فعلا كدا بتحب تحتفظ بالحاجة السعيدة عليها»، وأيضا «من أساطير ريال مدريد»، وكذلك «حتى الأجانب طلع عندهم الاحتفاظ بالحاجات السعيدة».

إعلان اعتزال توني كروس

وخلال الساعات الماضية، أحدث كروس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا ببطولة يورو 2024، في صيف العام الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «17 يوليو 2014، يوم تقديمي كلاعب جديد في ريال مدريد، اليوم الذي غيَّر حياتي كلاعب كرة قدم، وقبل كل شيء كشخص، كانت بداية حياة جديدة مع أكبر نادٍ في العالم، واليوم بعد 10 سنوات وفي نهاية الموسم تنتهي هذه الحياة، لن أنسى أبدا هذا العِقد المثير والناجح».