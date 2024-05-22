مؤسس مبادرة «كبسولات لغوية»: لست مدرسا وأقدم اللغة العربية بطريقة سهلة

كشف محمود موسى، مؤسس مبادرة «كبسولات لغوية» لتعليم اللغة العربية بطرق سهلة ومتنوعة تشجعك على التعلم، تفاصيل المبادرة وتقديم اللغة العربية بكل أنواع الفنون، مؤكدًا أنه لم يعمل بمهنة تدريس اللغة العربية في أي فترة سابقة وحبه للغة جعله يهتم بها ويقدمها على سبيل أنه يمارس شيئا يحبه، موضحًا أن مدرس اللغة العربية في فترة طفولته سبب حبه لها من خلال روح الفكاهة وشرحه للمادة بشكل مميز.

تدريس اللغة العربية بطرق سهلة

وأوضح «موسى»، خلال لقائه عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بعيد عن أنه يتحدث عن دراسة منهج ما؛ لأن يتم اكتساب اللغة من سمعه للبعض يتحدث بها ومعرفته لتركيبة الجملة، مضيفًا: «عقل الطفل يتسوعب كل شيء.. الطفل زى الأسفنجة يمتص اللغة من السمع»، مشيرًا إلى أنه يقوم بتدريس اللغة العربية بطرق سهلة ومتنوعة تشجع على التعلم.

وشدد على أنه لم يعمل مدرسا للغة العربية من قبل لكنه أحبها منذ صغره واهتم بها، مؤكدًا أنه يقدمها على سبيل ممارسة لشيء يحبه، متابعًا: «هيوصل الحب ده للناس بطريقة سهلة».