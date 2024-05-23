مع اقتراب عيد الأضحى 2024.. كيف تفرق بين اللحوم الجيدة والفاسدة؟

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يستعد الكثيرون لشراء الأضاحي التي يرغبون بها لتجهيزها لذبحها، لممارسة أبرز شعائر تلك المناسبة الدينية المميزة، لتوزيع جزء من لحومها على الفقراء والمحتاجين، ولكن هناك فئة تلجأ لشراء كمية من اللحوم.

وفي بعض الأحيان قد يتعرض المشتري لشراء لحوم فاسدة وغير صالحة للتناول، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية التفرقة بين اللحوم الصحية والفاسدة، وفق نصائح جهاز حماية المستهلك، كالتالي:

كيف يمكنك التفرقة بين اللحوم الصحية والفاسدة؟

- عند اختيار اللحوم التي يرغب المواطن في شراءها، يتم اختيار تلك التي تكون الأختام بها واضحة ومقروءة وظاهرة بكافة الأنواع.

- يجب التأكد من عدم وجود بقع خضراء اللون في اللحوم أو نمو فطر عفن أخضر أو أبيض على اللحوم التي يتم شراءها ل عيد الأضحى 2024.

- لابد من التأكد بعدم وجود مخاطية أو هلامية باللحوم.

- يجب التأكد من قوام اللحم عند شراءه، فلا من إمساكه للتأكد أنه لم يكن سهل قطعه باليد.

- لابد من التأكد من سلامة اللحوم التي يتم شراءها عن طريث رائحته، والتي يجب أن تكون مقبولة وتشبه رائحة اللحوم المعتادة.

- يجب شراء اللحوم المعروضة في ثلاجات العرض أو داخل الثلاجات الملحقة بمحال الجزارة.

- يجب شراء تلك اللحوم ذات اللون الوردي الفاتح المائل للغامق قليلا، مع مراعاة لون الذهن الذي يكون أبيض في الجاموس والضأن، ويكون أصفر في اللحم البقري.