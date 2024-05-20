انخفاض 30 جنيها في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول منافذ الوزارة، إنه تقرر تخفيض أسعار اللحوم الطازجة في معرض خير مزارعنا لأهالينا، ومنافذ الوزارة ليصبح سعر الكيلو 250 جنيها بدلا من 280 جنيها.

انخفاض أسعار الأعلاف عقب الإفراجات الجمركية

وأضاف مستشار وزير الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر تخفيض الأسعار في ضوء التراجع الذي تشهده الأسواق في الوقت الحالي، إذ انخفضت أسعار الأعلاف عقب الإفراجات الجمركية ما تسبب في تراجع أسعار الدواجن واللحوم، وما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن أسعار جميع أنواع اللحوم انخفضت في منافذ الزراعة ويمكن الحصول على اللحوم من منافذ الوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا في المتحف الزراعي والذي يتم تنظيمه على هامش معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه للجمهور أمس الأحد، كما جرى تخفيض كيلو الكبدة ليصبح 240 جنيها والكفتة 230 وتخفيض أسعار الزيوت والألبان ومشتقاتها.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

وتابع أن الوزارة استعدت لعيد الأضحى المبارك، ويجرى الإعلان قريبا عن أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي والخراف الحية من مزارع الوزارة والتي ستكون في متناول الجمهور وسيتم طرحها بسعر مخفض يقل عن المطروح في السوق بنسبة 30% إذ يجري حاليا دراسة السوق لوضع متوسط سعر مناسب.