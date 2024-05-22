كاتب صحفي: الإعلام الدولي دوره مشبوه وسقط عنه القناع

علق محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، على أكاذيب الإعلام الدولي حول الموقف المصري بشأن غزة، قائلا إن هناك إشكالية في الإعلام الدولي، ودوره المشبوه انكشف وسقط عنه القناع طوال العامين الأخيرين، بداية من الأزمة الأوكرانية الروسية، وانتهاء بما يجري في غزة.

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البلاد العربية كان بالنسبة لها الإعلام الدولي له قيمة، ويتحدث عن المهنية والحياد و«أكليشيهات» كثيرة تم تصديرها للمجتمعات العربية لسنوات طويلة، تعاملت مع مؤسسات إعلامية بعينها، على أنها أصنام تقدم تابوهات مقدسة فيما يتعلق بمهنة الإعلام.

كشف الإعلام الغربي

ولفت إلى أنه خلال العامين الأخيرين بدأ ينكشف للعالم أجمع مدى كذب هذا الادعاء والوهم الكبير، الذي عشناه سنوات طويلة، يتشدق به كثير من الإعلاميين في الشرق، حول مسألة المهنية بالنسبة للإعلام الدولي.

وتابع: «ورأيناها تسقط كثيرا حيث رأيناها في الحرب الأوكرانية وكيف تلون الإعلام الغربي الكثير من القصص المتعلقة بهذه الحرب ثم رأيناها تتجلى مع بداية طوفان الأقصى والأيام الأولى والانحياز الكامل لإسرائيل ما أثر على مجريات الأمور في ما يجري في غزة وأعطى لإسرائيل شرعية كبيرة في هذه الدموية التي تمارسها وحرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة».