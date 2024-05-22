جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية كوم دميس ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وتوعوية، اليوم الأربعاء، بقرية كوم دميس التابعة لمركز مطوبس وعدد من القرى المجاورة قرى «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة» وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، وعيادة طب الفم والأسنان، وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

إجراء الكشف الطبي على 1420 حالة

وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1420 حالة من أبناء قرية كوم دميس والقرى المجاورة بمركز مطوبس، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة على عدد 267 حالة.

كما تم تنفيذ حملة توعية بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل مع ولي الأمر المدخن، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب البشري في تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى.

تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية، والترويح على المواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.