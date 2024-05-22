«ممشى أهل مصر» يحقق رقمًا قياسيًا في جذب الزوار.. المشروع يمثل نقطة جذب سياحي جديدة بقلب القاهرة

نجحت شركة كاونسل ماسترز، منذ توليها إدارة مشروع «ممشى أهل مصر» في تحقيق العوائد المستهدفة من المشروع سواء المتعلقة بجعله منصة لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية أو وجهة سياحية لجذب السياح من داخل وخارج البلاد، إضافة إلى الحفاظ على استمرار الصيانة الدورية لكل مكونات المشروع للحفاظ على جودة المباني والمرافق والحد من مخاطر الأعطال المستقبلية وضمان استدامة تقديم أفضل الخدمات للزوار والعملاء.

ويعد مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، التي تم تنفيذها وفق تكليفات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

وانتهت الحكومة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر في المسافة بين كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كيلو متر، وتم افتتاحها في مارس 2022، وتولت شركة كونسل ماسترز إدارة هذه المرحلة، كما يعتزم أن تتولى الشركة إدارة المرحلة الثانية من المشروع في المسافة من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل، بطول 3.2 كيلو متر.

وخلال 25 شهرًا من افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، استطاعت شركة كاونسل ماسترز تسويق الممشى ليصبح ضمن أهم الوجهات ببرامج رحلات السياح العرب والأجانب للاستمتاع بمتعة التنزه والتسوق على نهر النيل، إضافة إلى إظهار مصر بالوجه الحضاري لزائريها من السياح، واستقطب المشروع أكثر من 2 مليون زائر خلال عام 2023 نسبة كبيرة منهم من السياح الأجانب الذين التقطوا صورا وفيديوهات ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالممشى مما يمثل خير دعاية للسياحة المصرية، إضافة إلى زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

كما كان الممشى محطة لزيارة العديد من الشخصيات العامة السياسية العالمية، التي أشادت بالمشروع، ومن بين زوار المشروع أمين عام الأمم المتحدة، ومحافظ البنك المركزي اللبناني، ورئيس الحزب الشيوعي الصيني، وسفيرة دولة الدنمارك، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، ووزير الثقافة الياباني، والعديد من المسؤولين الأمريكيين، بالإضافة إلى وزير الشباب السعودي، والقنصل الإيطالي، ووزير الموارد المائية لدولة السودان، ووزير الثقافة القطري، والسفير الماليزي وأسرته، ووزير الطيران المدني لدولة الكويت، ووزير الأوقاف التونسي، ومساعد وزير السياحة لدولة كوريا الجنوبية، وكذلك شقيقة الرئيس الراحل معمر القذافي رئيس دولة ليبيا وأسرتها.

كما استطاعت كاونسل ماسترز استقطاب كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات (السعودية، واللبنانية، والقطرية والسورية) لإنشاء فروع مطاعم و«كافيهات» لخدمة زوار الممشى وتقديم خدمات على أعلى مستوى، والاستفادة من العائد الاستثماري بالمشروع، والذي يدار بأعلى المعايير الفنية والتشغيلية والإدارية التي وضعتها الشركة طبقًا لشهادات كفاءة الإدارة والتشغيل، إضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تناسب جميع الأعمار من الشباب والعائلات والأطفال، وساهمت هذه الأنشطة في توفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل في إدارات النظافة والأمن والسلامة والصحة بخلاف فرص العمل بمستأجري المحلات بالممشى.

واستكمالًا لهذا النجاح، تستهدف شركة كاونسل ماسترز، التركيز بشكل أساسي على زيادة حجم إشغال المساحات التجارية بمشروع «أهل مصر» لتوفير المزيد من الخدمات المتنوعة لزوار المشروع، وفي الوقت نفسه زيادة عوائد الخزانة العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وسبق هذه الخطوة، توافقت شركة كونسل ماسترز مع شركة سيتي إيدچ ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعظيم إرادات الممشى وخلق فرص عمل ووحدات استثمارية باستغلال المرسى النهري لجذب بواخر سياحية فاخرة حاصلة على جميع التراخيص والاعتمادات لخدمة رواد الممشى من المصريين والأجانب.