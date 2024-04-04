محافظ القليوبية: استكمال العمل في المرحلة ج بمشروع ممشى أهل مصر في بنها

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة استكمال المرحلة ج من ممشى أهل مصر ببنها، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء المهندس مدحت عبد الرحمن مصطفي رئيس جهاز احياء القاهرة الاسلامية والفاطمية واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد مرعي ، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية.

المرحلة ج من ممشى أهل مصر

أوضح محافظ القليوبية في بيان له ان الاجتماع تناول مناقشة ملاحظات التسليم في المرحلة ج من ممشى أهل مصر، مع التأكيد على سرعة معالجتها وتلافيها في المراحل المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والجودة في تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع.

توريد البرجولات وإنشاء دورات المياه

ناقش المحافظ مع الحضور توريد البرجولات وإنشاء دورات المياه عند منطقة معديّة بطا، وذلك لخدمة رواد الممشى وتوفير الراحة لهم. كما تم التأكيد على ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة لجعل الممشى متنفسًا حضاريًا متكاملًا للمواطنين.

سرعة طرح الحدائق التي تم تطويرها

وأكد المحافظ أهمية سرعة طرح الحدائق التي تم تطويرها على الطريق الزراعي للاستفادة منها من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، ومؤكدا أيضا على اهتمام المحافظة بتطوير ممشى أهل مصر ببنها، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وجه محافظ القليوبية اليوم ببدء الدراسات الاستشارية لمشروع المرحلة (د) من ممشى أهل مصر، وذلك بعد الانتهاء من الرفع المساحي للمشروع، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه، بالإضافة إلى تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.