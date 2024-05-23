تمكين اقتصادي واجتماعي.. أبرز جهود التحالف الوطني في دعم المرأة 

قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على دعم حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي لها.

وأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعتبر تعزيز حقوق المرأة ترجمة حقيقية لدورها الرئيسي والأساسي في المجتمع.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأضافت أنه منذ انضمام مصر إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في سبتمبر 1981، والتزامت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحتى تضمين المادة 11 في الدستور التي تكفل المساواة بين الجنسين، تعكس جميع هذه الخطوات الاهتمام الجدي بدور المرأة وحقوقها في مصر.

حملة «نسمعك ندعمك»

وأكدت أن مبادرات التحالف الوطني تستهدف تعزيز ودعم المرأة، وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم الخدمات المجانية مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والعمليات الجراحية ونشر الوعي من خلال حملة «نسمعك ندعمك»، والتي تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول المشكلات النفسية، وتقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يعانين من الأزمات النفسية، فضلا عن تعليم الحرف ودعم المشاريع لتحقيق تمكين اقتصادي لهن.

وأضافت: «التحالف يعمل أيضًا على دعم المرأة في مجالات مختلفة، ويعتمد على قاعدة بيانات دقيقة توفرها منظمات المجتمع المدني الأعضاء في التحالف. ويعكس هذا النهج اهتمامًا مباشرًا بالمرأة المعيلة والنساء ذوي الهمم».

ولفتت الى أن هذه المبادرات تلعب دورًا هامًا في تقليل العنف الموجه ضد النساء وتعزيز مكانتهن في المجتمع، وهي خطوة حقيقية نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية التي تقودها الدولة.