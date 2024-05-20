«التحالف الوطني» يطلق تدريبات للسيدات والأطفال في مساكن عثمان

دربت مؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الاجتماعي والتنموي، بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، أكثر من 250 سيدة على الأعمال اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 1000 طفل في فصول تعديل السلوك ومحو الأمية، بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية، والحاسوب، والتربية الوطنية، والفريق الكشفي.

تدريبات للسيدات والأطفال في مساكن عثمان

وأوضح التحالف الوطني أن هذا يأتي تحت شعار «من أجل إنسان يحب الحياة»، وذلك في إطار تطوير وتنمية المجتمع، وتم ذلك في منطقة مساكن عثمان، من خلال إنشاء فصول تعليمية تشمل تعلم اللغات، والحاسوب، وتنمية المهارات المختلفة، وتشجيع الأطفال على التعلم من خلال دمج التعليم مع الترفيه، وذلك من خلال فصول تعليم الموسيقى والرسم، والفرق الكشفية، بالإضافة إلى فصول محو الأمية وتدريب وتعليم الخياطة.

وأشار التحالف إلى أن هذا يأتي في إطار فتح آفاق وفرص عمل جديدة للسيدات، في محاولة لبث شعور الطمأنينة والاستقرار، والعمل على مستقبل جديد آمن يسوده الأمل والنور.