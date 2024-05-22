فيديو بطولي يوثق لحظة إنقاذ طفلين من الموت حرقا.. مشهد مروع في المغرب

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، يوثق عمل بطولة لمجموعة شباب عرضوا حياتهم للخطر، من أجل إنقاذ طفلين كادت أن تقتلهم نيران حريق أحد المنازل، في مدينة تمارة الواقعة بجنوب الرباط في المغرب.

وظهر في مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صعود الشباب فوق سطح العمارة السكنية، وقت خروج لهيب النار منها، وقفز أحدهم إلى شرفة نافذة المنزل المحترق، ونجح في إخراج الطفلين من المنزل، قبل أن يتعرضا للاختناق، وقام باقي الشباب بسحبهما إلى أعلى المبنى، في مشهد حبس الأنفاس، بعد أن نجح الشباب في إنقاذ حياة الأطفال قبل وصول قوات الإطفاء، بحسبما جاء في وسائل إعلام مغربية.

الفيديو انتشر عبر منصات مواقع التواصل

بعد الانتشار الكبير للمقطع عبر منصات مواقع التواصل، حاز الشباب على إشادة كل من رأى المقطع، نظرًا للتصرف الشجاع الذين قاموا به، وطالبوا بمنحهم وسام شرف، وإدخالهم إلى الوقاية المدنية لامتلاكهم مقومات القوة والإنسانية.

مشهد يعجز اللسان عن وصفه

أحد الأشخاص علق على الفيديو قائلاً: «شكرا لهؤلاء الشباب المثاليين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ آخرين وبشكل تلقائي، مقطع مؤثر ومنظر يعجز اللسان عن وصفه».