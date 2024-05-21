5 نصائح لحماية الأطفال من المشكلات الصحية المرتطبة بارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده مصر حاليًا، تزامنًا مع اقتراب فصل الصيف؛ ولأن الأطفال لا يمكنهم تحمل السخونة العالية في الجو ويكونون أكثر عُرضة للإصابة بالمشكلات الصحية التي تنتج عن ارتفاع الجو، نستعرض في السطور التالية بعض النصائح لحماية الأطفال من الطقس الحار.

حماية الطفل من ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب ما ورد على موقع «healthlime» الطبي، فإنه يمكن اتباع النصائح التالية لحماية الطفل والحفاظ على صحته في ظل ارتفاع درجات الحرارة:

1- الترطيب:

إعطاء الطفل كميات كافية من الماء والسوائل بانتظام حتى لو لم يشعر بالعطش.

تجنب المشروبات الغازية والسكرية لأنها قد تزيد من الجفاف.

تقديم الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والخيار.

2- الملابس:

إلباس الطفل ملابس خفيفة وفضفاضة من القطن ذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس.

تجنب الملابس الضيقة أو المصنوعة من مواد اصطناعية.

وضع قبعة عريضة الحواف على رأس الطفل عند الخروج من المنزل.

3- التعرض للشمس:

تجنب تعريض الطفل لـ أشعة الشمس المباشرة، لا سيما في أوقات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

قضاء وقت أكبر في الأماكن المظللة أو المكيفة.

استخدام واقي الشمس ذو عامل حماية عالٍ (SPF 30 أو أعلى) على بشرة الطفل المعرضة للشمس.

4- الاستحمام:

إعطاء الطفل حمامات باردة أو دافئة بانتظام.

استخدام كمادات باردة على جبينه وعنقه.

الذهاب للطبيب في حال ملاحظة الجفاف

5- مراقبة علامات الجفاف، وهي:

فم جاف ولزج.

بول داكن اللون.

قلة التبول.

بكاء دون دموع.

خمول وتعب.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب على الفور.

حماية الطفل من الطقس الحار

كما أن هناك بعض النصائح الإضافية لحماية الطفل من الطقس الحار، منها: