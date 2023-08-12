إصابة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدمياط

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس بعدما صدمها قطار أثناء عبوريها شريط السكة الحديد، بكوبري راشد بقرية التابع لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

إصابة فتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد

تلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بإصابة فتاة تدعى ملك عمرو السالوس، بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 15 سم وذلك نتيجة لاصطادمها بقطار قادم إلى محافظة دمياط بكوبري راشد بمركز كفر البطيخ أثناء مرورها على شريط القطار لتعبر إلى منزلها في الجهة المقابلة للكوبري.

نقل الفتاة المصابة إلى طوارئ مستشفى دمياط العام

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث وفي نفس الوقت تحركت على الفور سيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقل الفتاة المصابة إلى طوارئ مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج وتم عمل محضر بالتفاصيل الحادث لحين التحقيق والعرض على النيابة العامة وسماع شهود العيان.

قال وائل لاشين أحد أهالي كفر البطيخ بدمياط لـ«الوطن»، إن الطفلة كانت تعبر شريط القطار في اتجاهها إلى منزلها فتفاجأت بالقطار فاصطدمت به ووضعت بعيدا عنه وعن شريط القطار في ثوان معدودة وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف والتي جاءا على الفور وتم نقلها إلى المستشفى.