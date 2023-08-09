إصابة فتاة بالتسمم إثر تناولها دواء دون الرجوع للطبيب في مطروح

أصيبت فتاة من مدينة الحمام بمحافظة مطروح بتسمم إثر تناولها عقاقير دون الرجوع للطبيب، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية وجرى نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وإخطار الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بمطروح.

تفاصيل حالة تسمم في مطروح

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، فتاة مصابة بتسمم، وتدعى هويدا دياب محمد 20 سنة من العزبة الغربية بالحمام، مصابة بالتسمم إثر تناولها عقاقير دون الرجوع للطبيب، وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة لها من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وتكثيف الجهود معها من خلال إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتى تماثلها للشفاء.

خدمات طبية متقدمة في مستشفى الحمام

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين لمختلف الحالات الحرجة في مستشفى الحمام وجميع المستشفيات المركزية في إطار خطة رفع الطوارئ على مدار موسم الصيف في ظل استقبال ملايين المصطافين بجانب أهالي محافظة مطروح، من خلال فرق طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى من المهارة.