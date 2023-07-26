إصابة فتاة سقطت من الطابق الثاني في بني سويف

أصيبت فتاة، بإصابات متنوعة عبارة عن كسور وكدمات، إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزلها، بإحدى قرى شرق النيل في مركز بني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، حيث تبين إصابتها بكسر في القدمين، واشتباه كسر بالعمود الفقري.

بلاغ بإصابة فتاة سقطت من الطابق الثاني في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق الثاني بقرية تل الناروز التابعة لمركز بني سويف، حيث جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسرعة نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل سقوط فتاة من طابق منزلها الثاني في بني سويف

وتبين أن الحادث ناتج عن، سقوط فتاة تدعى «س. م.ا»، 18 سنة، من الطابق الثاني في منزلها، تحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته والاستماع إلى أقوال المصابة.