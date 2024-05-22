مرض يؤدي إلى بتر الأطراف.. طبيب يوضح ما هو «تعفن الدم»

الإصابة بنزلات البرد أمر طبيعي للغاية، ومن الوارد أن يتعرض له الكثير من الأشخاص حول العالم، لكن ما حدث مع أحد المواطنين في بريطانيا، يحتم ضرورة الحذر بعد إفاقة هذا الشخص من الغيبوبة، وهو مبتور الأطراف بسبب إصابته بتعفن الدم، الذي تعامل معه على أساس دور برد طبيعي، وفقًا لما ورد عبر موقع «daily mail».

ما هو تعفن الدم؟

هو عبارة عن بكتيريا تتواجد في الدم، وتبدأ في محاربة الجهاز المناعي، للتكاثر بشكل أكبر في الدم، والذي يؤدي إلى اعتلال مناعي، يفقد الإنسان على أثرها إحدى الوظائف المهمة في الجسم، وفقاً لما أكده محمود الأنصاري استشاري المناعة، خلال حديثه لـ«الوطن».

خطورة تعفن الدم

يقاوم الجهاز المناعي أي بكتيريا أو فيروسات تهاجم الجسم، ولكن عندما تكون البكتيريا أشد وأقوى من الجهاز المناعي، يتفاقم الأمر ويؤدي إلى الإصابة بتعفن الدم، الذي يؤدي إلى العديد من المخاطر وهي:

- توقف بعض وظائف الجسم، مثل توقف الكلى عن أداء وظيفتها.

- بتر الأطراف، وذلك إذا نجحت البكتيريا في الوصول لها، بعد التغلب على الجهاز المناعي.

- الوفاة، وذلك بعد أن يفقد القلب وظيفته بضخ الدم إلى أعضاء الجسم.

الأعراض

- ارتفاع شديد في الحرارة

- فقدان الإدراك وربما الدخول في غيبوبة بعدها

- سرعة في التنفس

- التشنجات

- شحوب البشرة

- فقدان الوظائف الحيوية

طرق الوقاية

- الاهتمام بنظام غذائي وصحي لتقوية الجهاز المناعي

- الاهتمام بالنظافة الشخصية

- ضرورة غسل اليدين بعد لمس الأسطح

الفئات الأكثر عرضة

- كبار السن

- الحوامل أو حديثات الحمل

- المواليد الجدد

- أشخاص يعانون من حالات طبية مزمنة مثل أمراض الكلى

مفاجأة في عدد المصابين والوفيات

يعد مرض تعفن الدم، هو أكثر الأسباب شيوعاً التي تؤدي للوفاة، ففي عام 2020، وقعت نحو 48,9 مليون حالة إصابة بالإنتان و11 مليون وفاة ناجمة عنه في أرجاء العالم بأسره، وهو ما يمثل نسبة 20% من إجمالي الوفيات في العالم، بحسب ما ذكر على موقع منظمة الصحة العالمية.