كيف تحافظ على صحة حيوانك الأليف من درجات الحرارة المرتفعة؟

ارتفاع درجات الحرارة، إحساس تشعر به جميع الكائنات، وليس مقتصرا على البشر فقط، والمهتمون بالحيوانات الأليفة، سواء بتربيتها أو رعايتها يعلمون ذلك جيدا، ولكن ما قد يجهله البعض، هو طرق حماية الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة التي ربما تؤدي إلى مخاطر عديدة كضربة الشمس.

تهئية المنزل

تربية حيوان أليف في المنزل، مسئولية كبيرة للغاية، يتطلب خلق بيئة مناسبة للحيوان الذي تعتني به، ,يجب الأخذ في الاعتبار، أن الحيوانات مثلها مثل البشر، تشعر بالحرارة والبرودة، وحال ارتفاع درجات الحرارة، يتطب الأمر وضعه في مكان بارد، يتواجد به أي وسيلة من وسائل التبريد كالمروحة أو التكيف، وفقًا لما أكدته ميريت فؤاد الطبيب البيطري، خلال حديثها لـ «الوطن».

البعد عن الشمس

قد يلجأ الكثير من الأشخاص، لتمشية حيواناتهم الأليفة، أو اصطحابهم أثناء خروجهم، ويعد هذا الأمر في غاية الخطورة، فمن الوارد إصابتهم بضربة شمس، أو التعرض للحروق في أجسادهم، خاصة لدى الكلاب، وذلك بسبب لمس أقدامهم للرصيف والأسفلت، كما هناك بعض الحالات، من الوارد إصابتها بسرطان الجلد، بسبب التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

الترطيب

لتجنب أضرار ارتفاع درجات الحرارة لدى الإنسان، يضطر لشرب كميات كبيرة من الماء والمشروبات للحفاظ على رطوبة الجسم، وينطبق الكلام نفسه على الحيوانات، إذ يعد شرب المياه يعد من الثوابت، التي يجب الحرص على اتباعها، ووفقًا لما أكده الطبيب البطري لـ «الوطن»، يجب متابعة الحيوان والتأكد من شربه للمياه، لتجنب أي ضرر يمكن أن يلحق به.

أعراض ضربة الشمس لدى الحيوان

- التنفس بشكل سريع.

- الخمول والإرهاق.

- إحمرار اللثة واللسان.

- زيادة درجة الحرارة.