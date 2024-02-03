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«لو صوابعك مش يتدفى».. اعرف أسباب الإصابة بتثلج الأطراف أثناء الطقس السيئ

كتب:

نهى نصر
05:50 ص | السبت 03 فبراير 2024
تثلج الأطراف

تثلج الأطراف

تثلج الأطراف وصعوبة تدفئتها مشكلة يعاني منها الكثيرون في فصل الشتاء، خاصة خلال الأيام شديدة البردوة التي تشهدها الفترة الحالية لدرجة أن الحرارة كانت تحت الصفر في إحدى المناطق.

 وزارة الصحة السكان رسالة مهمة للمواطنين لمن يعانون من تثلج الأطراف، مؤكدةً أنه يجب عليهم توخي الحذر وذلك لأن علامات التثلج قد تظهر على الجلد خلال درجات الحرارة المنخفضة، لذلك يجب التعامل مع هذه العلامات عن طريق التوجه إلى مكان دافئ فورًا أو العمل على التدفئة الجيدة.

علامات تدل على تثلج الأطراف 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك العديد من العلامات التي تدل على تثلج الأطراف والتي منها تثلج فى جلد أصابع اليدين وأيضا تثلج فى الأذنين والأنف، بالإضافة إلى الخدين والذقن وأصابع القدمين.

أسباب الإصابة بتثلج الأطراف 

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تثلج الأطراف وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» ومنها: 

- ارتداء ملابس غير مناسبة خلال درجات الحرارة المنخفضة أو العاصفة أو الرطوبة 

- ارتداء الملابس الضيفة للغاية 

- البقاء في البرد والرياح لفترات طويلة

هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب منها :

- ظهور أعراض لسعة الصقيع

- زيادة الألم أو التورم أو وجود التهابات 

- الإصابة بحُمى

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بقلم نهى نصر