ضياء رشوان: «cnn» نشرت جزءا من ردنا على تقريرها الخاص بدور مصر تجاه غزة

علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تقرير «cnn» حول دور مصر في دعم أهالي قطاع غزة، قائلا إن «هناك معايير مهنية وأخلاقية متعارف عليها دوليا على أي صحافة عالمية»، ومن ضمن تلك المعايير، عدم نشر أخبار مجهلة عن موضوعات مهمة وكبيرة، إذ أنها قد تمس الأفراد، وأيضا دولا وصراعات ومناطق مشتعلة.

دور وسائل الإعلام الكبرى

أضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»: «عندما يُنشر موضوع مُجهل لمصادر غير معلومة على cnn، ويحتوي على أمور ليس لها علاقة على الإطلاق بالحقائق، كان لا بد التفاعل مع القناة، وهذا ما نفعله دائما»، مشيرا إلى أنه لا يقطع اتصالات مع وسائل الإعلام الدولية، وذلك لأهميتها بالنسبة للعالم.

إرسال خطاب لـcnn

وتابع أنه جرى إرسال خطاب لـcnn للرد على ادعاءاتها فيما فيما يتعلق بالتشكيك حول دور مصر الفعال في تقديم المساعدات الإنسانية، والوساطة التي تلعبها من أجل تحقيق الصالح للشعب الفلسطيني ودعمه، موضحا: «قناة cnn نشرت جزءا من ردنا عليها، وعلى وسائل الإعلام الكبرى، الالتزام بالمعايير المهنية الدولية، وعدم نشر موضوعات مجهلة، إذ يجب عليها اللجوء إلى من تتهمهم، لكي تعرف ردهم على تلك الاتهامات والادعاءات الصادرة في حقهم».