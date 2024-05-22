ماك شرقاوي: ما حدث من الـ«CNN» سقطة مهنية لمؤسسة إعلامية ضخمة

قال المحلل السياسي الأمريكي، ماك شرقاوي، إن ما حدث من الـ«CNN»، سقطة مهنية من مؤسسة إعلامية ضخمة، وهذا تدخل من إدارتها، متابعًا: «نعلم جيدًا أن شركة تايم وارنر المالكة لـ سي إن إن وفوكس نيوز، والكثير من الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، كلها مملوكة لمردوخ اليهودي، الذي يدين بالولاء للحركة الصهيونية وإسرائيل».

عدم موضوعية الـ«CNN»

أضاف «شرقاوي» خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك عدم موضوعية في طرح الموضوعات التي تخص إسرائيل، لافتًا إلى أن عدم الموضوعية لا تقتصر فقط على أمور الحرب، لكن في الداخل الأمريكي، والتغطية في الجامعات الأمريكية، والمظاهرات الرافضة لموقف الولايات المتحدة وإدارة بايدن، من إدارة الحرب في غزة.

الداخل الأمريكي يبحث عن مصادر أخرى غير الـ«CNN»

وواصل: «هناك ردود أفعال عنيفة تقابلهم في الداخل الأمريكي، لأن الجمهور بدأ في البحث عن مصادر أخرى للوصول إلى الأخبار، وعندما يتحدث التقرير عن مصادر مجهلة، ولم يطلب تصريحات من مكتب وليام بيرنز، مدير المخابرات الأمريكية، لكن التقرير ذكر أن بيرنز رفض التعليق، وكل هذه التقارير المجهلة، مبنية على وثيقة حصلت عليها الـCNN من حركة حماس».