انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة.. عيار 21 بكم؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-5-2024 انخفاضا جديدا للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية في مختلف محال الصاغة، ومن ضمنها عيار 21، الذي يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره، باعتباره الأكثر انتشارا بين المواطنين، سواء للتزين بالحُلي أو للاستثمار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن»، عبر السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد التراجع الثاني، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات المسائية للمرة الثانية مسجلاً 3606 جنيهات، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان مسجلا 3611 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3155 جنيهاً، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان مسجلاً 3160 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2704 جنيهات، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان مسجلاً 2709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن بعد الانخفاض الثاني 25240 جنيهاً، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان مسجلاً 25280 جنيهاً.