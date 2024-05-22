أغرب طريقة لكسب المال.. ادفع مئات الدولارات لتشاهد محاكمة ترامب «لايف»

لجأ أشخاص إلى حيلة عجيبة من أجل التربح في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، حيث يطلبون مبالغ مالية تبدأ من 50 دولارا وتصل إلى 2000 دولار من أجل مشاهدة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة مباشرة (لايف) بدلا من المشاهدة عبر القنوات التليفزيونية.

متابعة محاكمة مباشرة

بحسب «فوكس نيوز» المحاكمة تتم في نيويورك حيث تصطف الطوابير لمشاهدة محاكمة ترامب، ووصل ريتشارد بارتنجن صاحب الـ 43 سنة، إلى مقر المحكمة قبل يومين من أجل زيادة فرصه في رؤية المحاكمة التي تأتي قبل 6 أشهر من بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مطلع نوفمبر المقبل والتي يسعى ترامب للحاق بها ويحلم بالعودة مرة أخرى للبيت الأبيض.

تفتيش وطوابير لمشاهدة محاكمة ترامب

وأشار بارتنجن، إلى أنه تعرض لتفتيش مستمر ووقف في ممر طويل من أجل متابعة تفاصيل أول قضية جنائية في التاريخ يواجهها رئيس أمريكي سابق، يومياً، ويواجه ترامب تهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء تعويضات دفعها لمحاميه السابق مايكل كوهين لدفع الأخير المال لشراء صمت النجمة ستورمي دانييلز حتى لا تفصح عن العلاقة بينها وبين ترامب.

من المشاهدون؟

وجلس 50 صحفيا على مقعد خشبي في القاعة لحضور المحاكمة مع محامي ترامب وحلفائه وانضم إليها مؤخرا الطوابير الخارجية التي تأتي من مختلف الولايات الأمريكية لمشاهدة محاكمة ترامب، فيما قطع المحامي المتقاعد بيتر أوسيتيك مسافة نحو 4800 كيلومتر لمشاهدة المحاكمة.

ادفع لتشاهد

ويتابع المحاكمة من الخارج أيضا 30 شخصا من العامة والصحفيين غير القادرين على الانضمام داخل المحكمة، فيما يقف الأشخاص بأسبقية الحجز، فيما دفعت سيدة تسمى فونك سانجوديي، 700 دولار لمشاهدة الحدث.