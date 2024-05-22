حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية متسلطة، يحب السيطرة على الأمور من حوله، ولا يحب أن يكون تحت سيطرة أحد الأشخاص، ولكنه يحب أن يكون هو القائد سواء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية، ولا يتيح الفرصة للآخرين بتصيد الأخطاء، إذ أنه يتعلم من أخطاءه ولا يحب أن يكررها على الإطلاق.

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه لديه لسان سليط، لا يستطيع أن يخفي ما في قلبه من حقد على الآخرين، ويسعى دائما لمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب الأربعاء الموافق 22 مايو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

لا تعطي فرصة لأعدائك بأخذ مكانتك في العمل، ولا تعطيهم الفرصة لتصيد الأخطاء حتى لا ينتهزون تلك الفرصة للإيقاع بك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد يجد مولود برج العقرب نفسه وحيدا اليوم، ولكنه قد يجد شريك حياته بجانبه ليخفف عنه.