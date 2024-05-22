أسعار الحج البري 2024.. تبدأ من 225 ألف جنيه

رصدت تقارير صادرة عن وزارة السياحة الآثار، أسعار الحج البري 2024، وفقا لآخر تحديثات غرفة اتحاد شركات السياحة.

أسعار الحج البري 2024 تحمل مفاجآت كبيرة

أكدت تقارير وزارة السياحة، المُحدثة، أن أسعار الحج البري 2024، شهدت ارتفاعا الموسم الحالي 1445 هجرية، بعد إضافة سعر النقل.

«الوطن» تستعرض من خلال التقرير التالي، أسعار الحج البري 2024 ، وفقا لما ذكرته أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وهي على النحو التالي:

أسعار الحج البري 2024.. برنامج تحسين سكن

1- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعا، يبلغ سعره 225 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة سعر النقل 191 ألف جنيه.

2- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترا مربعا، يبلغ سعره 230 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة قيمة النقل 195 ألف جنيه.

3- أسعار الحج البري 2024، برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا، يبلغ سعره 260 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة النقل 225 ألف جنيه.

عدد حجاج الحج البري 2024

أفادت تقارير وزارة السياحة والآثار، بأن عدد حجاج الحج البري 2024 للموسم الحالي 1445 هجرية، يبلغ 6 آلاف حاج.

على الجانب الآخر، أوضحت التقارير والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة السياحة والآثار المصرية، أن أسعار الحج السياحي لموسم 2024، جاءت كالتالي:

1- سعر الحج السياحي 5 نجوم:

- صف أول مباشر على الحرم، وحتى 250 مترا بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثاني من 250 مترا إلى 1250 مترا بسعر 390 ألف جنيه.

2- سعر الحج السياحى

- اقتصادي طيران: موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.