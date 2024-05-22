ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة والدها: «أفتقد حبك»

أحيت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى وفاة والدها المخرج مدحت السباعي، الذي تمر هذه الأيام السنة العاشرة على رحيله، في 21 مايو عام 2014.

ونشرت ناهد السباعي مجموعة صور تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «لقد مرت 10 سنوات.. أفتقدك يا ​​أبي، أفتقد حس الفكاهة لديك، أفتقد حضنك، أفتقد طبخك، أفتقد محادثاتنا حول السينما، أفتقد حبك.. الحياة صعبة للغاية بدونك.. لقد كنت العمود الفقري لي، والحب الحقيقي والحياة، اللهم اغفر لأبي وارحمه وأدخله جنتك يا أرحم الراحمين».

مسلسل محارب

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل محارب، بجانب عدد من الفنانين، منهم حسن الرداد وأحمد زاهر ونرمين الفقي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.