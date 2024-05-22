وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات العليا برواتب مجزية.. تأمين اجتماعي وحوافز

كشف موقع «توظيف مصر»، حاجة «معامل الحكمة» إلى مجموعة من الموظفين لديها في عدد من المجالات المختلفة، وذلك للعمل في أفرعها بمناطق «السلام - جسر السويس - مدينة نصر - مصر الجديدة - الجيزة»، برواتب مجزية قابلة للتفاوض حسب الخبرة.

أنواع الوظائف المطلوبة

وتطلب الشركة عمالا للتعين في الوظائف التالية:

- محاسب عام، بشرط أن يكون حديث التخرج، ولديه خبرة من سنه إلى 3 سنوات ولا يزيد سنه عن 30 سنة.

- محاسب مخزن، بشرط أن يمتلك خبرة فى المخازن من سنة إلى 3 سنوات، ولا يزيد سنه عن 30 سنة.

- مندوب مبيعات طبية، شريطة الحصول على بكالوريوس الطب أو طب الأسنان أو العلوم أو الزراعة أو الصيدلة.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بإحدى تلك الوظائف على رواتب مجزية قابلة للتفاوض حسب الخبرة، مع مجموعة من المميزات الأخرى، كالتالي:

- تأمين اجتماعي.

- حوافز ممتازة عند تحقيق المطلوب.

ويمكنك التقديم على إحدى هذه الوظائف عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم اختر الوظيفة المناسبة لك، واضغط على «تقدم للوظيفة» ثم أدخل البيانات المطلوبة.