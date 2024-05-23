آخر تحديث لسعر الذهب في ختام التعاملات.. بكم عيار 21 بعد التراجع مرتين؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات حالة من الاستقرار، وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته مرتين على مدار التعاملات المسائية وقبل ختام التعاملات، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب للتعرف على آخر مستجداته، والتي تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر في التحديث الأخير مع ختام التعاملات، حسبما أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3606 جنيهات، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات 3155 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات 2704 جنيهات، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام التعاملات 2103 جنيهات، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات 25240 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.