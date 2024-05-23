لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة غير متوقعة لعلي معلول في نهائي دوري الأبطال

كشف الإعلامي أمير هشام، عن مفاجأة غير متوقعة، يجهزها لاعبو الأهلي لزميلهم التونسي علي معلول، والذي تأكد غيابه عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأوضح «هشام» في تصريحات تلفزيونية أن هناك تفكير بين لاعبي الفريق في طباعة قمصان تحمل صورة التونسي علي معلول زميلهم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ماذا يجهز لاعبي الأهلي لمؤازرة علي معلول في نهائي دوري الأبطال؟

وتابع: «لاعبو الفريق يرغبون في تكريم معلول في المباراة النهائية ضد الترجي التونسي، بعد إصابته الأخيرة، نوعا من الدعم والمؤازرة».

وخضع علي معلول لجراحة عاجلة، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر إكيليس، والمنتظر غيابه عن المشاركة لفترة تصل إلى 6 أشهر.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء بعد غد السبت، المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي بنظيره الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة الذهاب التي استضافتها مدينة رادس التونسية.

ويحتاج الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان حصد لقب الأميرة السمراء.