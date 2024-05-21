أول ظهور لـ علي معلول بعد إصابته العنيفة في رادس.. ماذا فعل؟

غياب تام سجله علي معلول، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي استضافتها رادس السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يقرر الظهور اليوم، بعد مرور 3 أيام من الإصابة العنيفة.

علي معلول تعرض للإصابة بقطع جزئي في وتر إكيليس، وخضع لجراحة عاجلة أمس الاثنين، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أشهر، حسب التشخيص المبدئي.

أول ظهور لـ علي معلول بعد إصابته البالغة

وسجل الظهير الأيسر التونسي حضوره من خلال نشر رسائل الدعم التي وجهها له زملائه في الفريق، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، معربا عن سعادته بكم الدعم الذي لاقاه بعد الإصابة العنيفة التي لحقت به.

رسائل دعم من لاعب الأهلي لـ علي معلول بعد إصابته في وتر إكيليس

ووجه لاعبي الأهلي رسائل دعم لـ معلول خلال الساعات الماضية، جاء أبرزها رسالة محمود عبد المنعم كهربا الذي كتب: «إن شاء الله ترجع بألف سلامة يا أخويا»، بينما علق عمر كمال: «ألف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع قريب وأحسن من الأول»، فيما كتب أحمد عبد القادر: «ألف سلامة عليك وترجعلنا بألف خير».

وتعيش جماهير الأهلي حالة من الحزن والصدمة بعد الإصابة القوية التي لحقت بمعلول، قبل المباراة الحاسمة للفريق الأحمر بإياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي، المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل، إذ يمثل الظهير التونسي قوة ضاربة للمارد الأحمر على مدار السنوات الماضية.

وخرج معلول في الدقائق الخمس الأولى من عمر مباراة الأهلي والترجي الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن يثبت تعرضه لقطع جزئي في وتر إكيليس وخضوعه لجراحة عاجلة فور الوصول إلى القاهرة، ما تأكد معه إنتهاء الموسم بالنسبة له.