نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة «من باريس»

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «من باريس»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الإلكترونية اليوم الأحد.

وكشفت نوال الزغبي عن موعد طرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت بوستر الأغنية وعلقت قائلة: «اليوم راح تسمعوا وتشاهدوا أغنيه من باريس على قناتي الرسمية يوتيوب الساعة 4 بتوقيت بيروت».

أخر أعمال نوال الزغبي

يشار إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي كانت أغنية «بحكي عنك»، وهي من كلمات وألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الشاذلي وعمرو المصري، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» حيت تمكنت من تحقيق 5 مليون مشاهدة.

أغنية بحكي عنك كلمات أغنية «بحكي عنك» جاءت كالتالي: «لو شوفت ازاي أنا بحكي عنك للغريب، كنت هتتمنى تكون غريب عشان تسمعني، كنت هترجعلي ومتسبليش أيام توجعني، كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب، بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم، بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم، نفسي أنا بليل وأقوم الاقيني جنبك، نفسي أصحى الصبح على كلمة بحبك».