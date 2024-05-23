حمزة نمرة يحتفل بتحقيق كليب «داري يا قلبي» 400 مليون مشاهدة

احتفل المطرب حمزة نمرة عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع جمهوره بتحقيق كليب «داري يا قلبي» 400 مليون مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب.

وأعاد حمزة نمرة نشر الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «داري يا قلبي كسرت حاجز الـ400 مليون مشاهدة على اليوتيوب، مليون شكراً ليكم».

كليب داري يا قلبي لحمزة نمرة

كليب «داري يا قلبي» لاقى نجاحا كبيرا منذ طرحة وحقق أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب وما زال حتى الآن يحصد في نسب المشاهدات، وصرح نمرة وقت طرح أن التحضير الأغنية استغرق أكثر من 3 أيام ليصل شكلها النهائي الذي عُرض للجمهور.