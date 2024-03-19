ناقد موسيقي لـ«كلام في الفن»: حمزة نمرة وأمير عيد أفضل مشروعين غنائيين في مصر

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّه استوقفه ظهور حمزة نمرة في تتر مسلسل سر إلهي الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، وذلك لأول مرة في تترات المسلسلات، موضحًا: «حمزة متميز جدا في المنطقة بتاعته، وفي نفس الوقت كلمات الأغنية درامية تتحدث عن الصراع».

اختيار حمزة نمرة لتتر سر إلهي موفق

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»: «أنا ضد الاستعانة بفنان في تتر لأنه تريند أو كان تريند، لكن ما حدث مع حمزة نمرة غير ذلك، فقد كان الاختيار موفقا للغاية، هو فنان مهم وقدم تترا رائعا للغاية وحقق نجاحا كبيرا وحصل على التريند».

وتابع: «التتر دافئ وهادئ ولايق على المسلسل، وهو صاحب الألحان وكلمات محمود فاروق».

أغنية حياة كريمة لأمير عيد

أما عن ما يميز صوت حمزة نمرة، قال: «حمزة عنده مشروع غنائي، وكذلك أمير عيد، وأعتقد أنهما أهم مشروعين غنائيين في مصر حاليا، فهما يعرفان جيدا ما يريدان القيام به، وحمزة يغني موضوعات تمس اهتمامات الشباب بتعبيرات مختلفة للسعادة والصداقة مثل فاضي شوية، وليس للحب والكره، وكذلك أمير عيد، فهو يغني موضوعات رائعة ونتذكر له أغنية حياة كريمة، هي من ألحان سيد مكاوي وقدمها بطريقة مختلفة، ومع توهج حمزة وأمير المهرجانات راحت سابع أرض لأنهما يمنحان الشباب موضوعات جديدة بمفردات محترمة مثل التحدي والإصرار والحب والصداقة».